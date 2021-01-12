لمدة عام.. وزير الآثار يقرر إيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بأنه يوقف بصفة مؤقتة لمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة بفئاتها المختلفة لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة، وذلك اعتبارا من تاريخ نهاية سريان القرار الوزاري رقم 72 لعام 2020.

وجاء في المادة الثانية: بأن ينشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.