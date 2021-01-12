"إثيوبيا" تجدّد الدعوة للحوار مع السودان: توغلتم داخل حدودنا وصمتنا ليس خوفاً

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إعلام سوداني يؤكّد مقتل 6 أشخاص في هجوم لقوات إثيوبية قرب الفشقة الحدودية

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، تأكيد البلاد على الجلوس والتفاوض مع الجانب السوداني لنزع فتيل التوتر على الحدود السودانية - الإثيوبية.

وصرّح المتحدث باسم "الخارجية"، دينا مفتي؛ قائلاً: "ما زلنا نجدّد تأكيدنا في الجلوس والتفاوض والحوار حول الحدود مع السودان على الرغم من رصدنا تحركات من الجيش السوداني داخل العمق الإثيوبي".

وقال المسؤول الإثيوبي في مؤتمر صحفي، وفق "سكاي نيوز عربية"، إن بلاده "تبنت التهدئة في الخلاف مع السودان، لكن يجب ألا يعد صمتنا خوفاً".

وكانت وسائط إعلام سودانية قد أفادت بمقتل 6 أشخاص في هجومٍ لقوات إثيوبية على منطقة بالقرب من منطقة الفشقة الحدودية.

وذكر موقع "سودان تربيون"، نقلاً عن مصادر، أن "الهجوم وقع في أثناء عمليات حصاد الذرة بالشريط الحدودي؛ ما أدى إلى تدخل الجيش السوداني وتمشيط المنطقة وملاحقة القوات الإثيوبية".

وتقع منطقة الفشقة على الحدود الشرقية السودانية مع إثيوبيا، وتتميّز بأراضيها الخصبة، حيث تتكرّر هناك الحوادث مع المزارعين الإثيوبيين الذين يزرعون أراضي يؤكّد السودان أنها داخل حدوده.

وكان السودان قد أعلن -قبل أيام- أن قواته العسكرية بسطت سيطرتها على كل الأراضي السودانية الواقعة في المنطقة الحدودية التي يقطنها مزارعون إثيوبيون، بعد أسابيع من الاشتباكات.

ومع اشتعال الصراع بين السلطات الاتحادية الاثيوبية وإقليم تيغراي، نزح آلاف اللاجئين هرباً من الحرب، ما تسبب في أزمة إنسانية كبيرة في السودان، ولا سيما ولاية القضارف.