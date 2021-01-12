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صور مبهجة من أمطار عسير.. "جعلها الله سقيا خير وبركة"

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تنبيه من الأرصاد لاستمرارها اليوم ويصحبها تدنٍ في مدى الرؤية

صور مبهجة من أمطار عسير..

هطلت مساء أمس أمطار متوسطة على منطقة عسير، شملت محافظتي الحرجة وظهران الجنوب، ومراكز وادي بن هشبل وشني والجوة والفرشة وسبت بني بشر وعقبة جمامة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وتثليث، والنماص، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وطريب، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

صور مبهجة من أمطار عسير..

صور مبهجة من أمطار عسير..

صور مبهجة من أمطار عسير..

أمطار رعدية منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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