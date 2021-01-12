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قبل ترويجها بمطروح.. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 125 طربة حشيش

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قبل ترويجها بمطروح.. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 125 طربة حشيش قبل ترويجها بمطروح.. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 125 طربة حشيش

مصراوي Masrawy

12:32 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عنصرين إجراميين وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل ترويجها بمحافظة مطروح.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (عنصرين إجراميين، مقيمان بدائرة قسم شرطة مطروح) تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن مطروح، تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (125 طربة لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتفان محمول).

وبمواجهتها اعترفا بنشاطهما الإجرامي وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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