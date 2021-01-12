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منتخب كوريا يصل القاهرة للمشاركة في لكرة اليد

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منتخب كوريا يصل القاهرة للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد منتخب كوريا يصل القاهرة للمشاركة في لكرة اليد

مصراوي Masrawy

12:46 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

وصل منتخب كوريا لكرة اليد إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء؛ للمشاركة في منافسات بطولة لكرة اليد، والتي تنطلق غدًا الأربعاء وتستمر حتى 31 يناير الجاري، ويشارك فيها 32 منتخبًا.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار: وصل الكوري، وعدده 23 راكبًا على متن طائرة الاتحاد، رحلة رقم 653 والقادمة من أبوظبي، وقامت سلطات المطار بإنهاء إجراءات وصول البعثة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بمطار القاهرة.

وتم عمل فحص طبي، وإجراء المسحة الطبية بإشراف الحجر الصحي بقيادة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وذلك فور نزول المنتخب من الطائرة، وتم خروجه من المطار داخل الأوتوبيس المعقم وفقًا للإجراءات الاحترازية المتفق عليها بين كل الجهات المشتركة في غرفة عمليات البطولة بمطار القاهرة.

وكان قد وصل مطار القاهرة الدولي خلال الـ24 ساعة الماضية، منتخبات بيلاروسيا والكونغو والبرتغال والدنمارك، و90 شخصية من مختلف الجنسيات تابعة للحكام، وشركات البث، والاتحاد الدولي لكرة اليد، وكذلك متخصصون للكشف على المنشطات، وقامت سلطات المطار باستقبالهم، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بصالة 4 المخصصة للبطولة، وذلك تحت إشراف الطيار أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1، المعروف بالمطار القديم، وتم عمل مسحات طبية لكل الشخصيات والوفود التي وصلت المطار.

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مصراوي Masrawy

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