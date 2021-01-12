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محافظ الجيزة: إنشاء كوبري للسيارات أعلى مزلقان "المرازيق - طريق الثلاجة" بالبدرشين

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محافظ الجيزة: إنشاء كوبري للسيارات أعلى مزلقان "المرازيق - طريق الثلاجة" بالبدرشين محافظ الجيزة: إنشاء كوبري للسيارات أعلى مزلقان "المرازيق - طريق الثلاجة" بالبدرشين

مصراوي Masrawy

12:44 م الثلاثاء 12 يناير 2021

الجيزة- أ ش أ:

قال أحمد راشد محافظ الجيزة إنه من المقرر إنشاء كوبرى للسيارات أعلى مزلقان (المرازيق- طريق الثلاجة) بمركز ومدينة البدرشين، الأمر الذي يستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة المنفذة للأعمال بتنفيذ غلق كلى لطريق الثلاجة فى الاتجاهين أمام المزلقان، بدءاً من اليوم ولمدة 6 أشهر.

وأضاف راشد- فى تصريحات له، اليوم الثلاثاء- إن الأعمال تأتى فى إطار خطة الدولة لإلغاء مزلقانات خطوط السكة الحديد والحد من السير حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أن الكوبرى من المقرر أن يحقق الربط بين طريق الثلاجة وطريق المريوطية - أسيوط الزراعى.

وأشار راشد إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء تحويلة مرورية لتسهيل حركة المرور بمحيط منطقة الأعمال، فعلى القادم من طريق المريوطية وطريق مصر أسيوط الزراعى باتجاه طريق الثلاجة مروراً بمزلقان المرازيق ذهاباً وإياباً، يسلك طريق (الدكمى) والذى يبعد عن طريق الثلاجة بـ 1,5 كم.

وأكد محافظ الجيزة على مسئولى الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو توفير وسائل الأمن الصناعى والمساعدات الفنية والإرشادية بالتنسيق مع الشركة المنفذة، إلى جانب تعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد المواطنين للاتجاهات الجديدة.

وأهاب بالمواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية لتفادى التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.​

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