أخبار عاجلة

"الوضع مأساوي".. بطريرك لبنان يدعو "عون" لعقد اجتماع مصالحة مع "الحريري" -
"متحدث الصحة": 300 ألف شخص تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن -
باكستان تسجل 2521 إصابة جديدة و645 حالة في العراق -
"المظالم" يستضيف "المطلق" ضمن سلسلة برامج لجنة تعزيز الأمن الفكري -
شاهد بحيرة "الخرارة" بالرياض صفحة فيروزية لعشاق الطبيعة.. هنا التفاصيل -
مدير تعليم الشرقية يتفقد سير بداية الفصل الدراسي الثاني عن بعـد -
بعد أسبوع من اختفائه.. العثور على المفقود "العمري" بأحد مستشفيات جدة -
جامعة حائل: 9 خطوات توضح آلية الدراسة للفصل الثاني.. تعرف عليها -
الأمير فيصل بن سلمان يُدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة المنورة -
افتتاح متحف "الغموض" رسمياً في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

محافظة القاهرة: إزالة 31 عقارا بمنطقة المسبح العشوائية.. وتسكين 35 أسرة بالأسمرات

Print
محافظة القاهرة: إزالة 31 عقارا بمنطقة المسبح العشوائية.. وتسكين 35 أسرة بالأسمرات محافظة القاهرة: إزالة 31 عقارا بمنطقة المسبح العشوائية.. وتسكين 35 أسرة بالأسمرات

مصراوي Masrawy

12:43 م الثلاثاء 12 يناير 2021

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه تم حتى الآن إزالة 31 عقارا بمنطقة المسبح العشوائية بالسيدة عائشة بحي الخليفة وتسكين 35 أسرة على الفور بحي الأسمرات.

جاء ذلك خلال متابعة نائب المحافظ اليوم لأعمال الإزالة الجارية بحي الخليفة للعشوائيات المقامة بالقرب من كوبري السيدة عائشة لليوم الثالث على التوالي، واستمرت أعمال الإزالة بجوار مسجد المسبح الأثري.

وأشارت عبد المنعم الى أن أعمال الإزالة تأتي في إطار استكمال خطة التطوير التي تشمل جميع أحياء المنطقة الجنوبية وتستهدف الارتقاء بالمواطن وتوفير حياة كريمة وسكن راقي بمجتمع متحضر ويتمتع بكافة الخدمات المجتمعية المقدمة بشكل حضاري، بعيدا عن العشوائيات التي يمثل الاستمرار بها خطرا كبيرا عليه.

وأضافت عبد المنعم أنه جار استكمال أعمال الإزالة تحت إشراف عارف عبد العزيز رئيس حي الخليفة وبمعاونة القيادات الشرطية والتنفيذية والإدارات المعنية بحي الخليفة والمنطقة الجنوبية.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

شبكة عيون الإخبارية