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بالصور.. ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

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بالصور.. ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية بالصور.. ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالشرقية

مصراوي Masrawy

12:44 م الثلاثاء 12 يناير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالشرقية، بإشراف الدكتور بركات محمد علي، مدير المديرية، بالتنسيق مع مباحث والرقابة التموينية وجهاز حماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، حملة على ثلاجات حفظ اللحوم بمدن "أبو حماد، والقُرين، وأبو كبير، ومنيا القمح".

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر لثلاجات حفظ لحوم ومحلات جزارة، فيما جرى ضبط ثلاجة لحفظ اللحوم والدواجن؛ لإدارتها بدون تراخيص من الجهات المختصة، فضلًا عن ضبط دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتبين أن المسؤولين عن الثلاجة يعيدون تعبئة الدواجن منتهية الصلاحية بعد إعادة تفكيكها وتغليفها بعلامة تجارية أخرى، فيما جرى ضبط 2 طن و791 كيلو دواجن وأجزاء هياكل غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحررت عن ذلك المحاضر اللازمة بكل مخالفة على حدة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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