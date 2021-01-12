"بالصور.. إصلاح كسر بخط مياه في طور سيناء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، الانتهاء من إصلاح كسر خط مياه الشرب بحي بدر في مدينة الطور.

وقالت المهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب في تصريح لها اليوم الثلاثاء، إنه جرى الدفع بفريق من الفنيين فور ورود بلاغ بوجود كسر بالخط، وتبين أن الكسر بالماسورة العمومية، بسبب الخوص والأشجار التي جرى زراعتها أعلى الماسورة.

وأوضحت رئيس القطاع، أنه جرى التواصل مع مجلس مدينة الطور، لإزالة الأشجار والزراعات فوق خطوط المياه العمومية، تجنبًا لحدوث أي كسر في المواسير.

في مصر.. المحور يتزين بأعلام المنتخبات"‎