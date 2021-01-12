وفد من الأزهر يزور مستشفى سرطان الأطفال بالأقصر

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الأقصر– محمد محروس:

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، وفد من منطقة الأقصر الأزهرية، بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، للمساهمة في تقديم الدعم لمرضى السرطان خلال مسيرتهم في تلقي العلاج داخل أقسام المستشفى المختلفة.

وكان في استقبال وفد المنطقة الأزهرية مسئولي العلاقات العامة بالمستشفى، وجرى تنظيم جولة للوفد لمتابعة العمل داخل أقسام علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي ومعمل الباثولوجي.

واستمع الوفد لشرح عملية قبول التبرع بالدم، وقال الدكتور خليفة: "لقد زرنا اليوم صرحًا طبيًا عظيمًا بصعيد مصر اسمه مستشفى شفاء الأورمان لعلاج مرضى السرطان ، للتأكيد على التكافل الإنساني والمحبة بين كافة أطياف المجتمع، ولدعم المستشفى في مسيرتها الصادقة.

ووعد قيادات المنطقة الأزهرية خلال زيارتهم للمستشفى، باستقطاع جزء من مرتبات المنطقة الأزهرية شهريًا لصالح مرضى سرطان الأطفال، وتدشين مبادرة التبرع بالدم على مستوى المعاهد الأزهرية.

ضم وفد منطقة الأقصر الأزهرية خلال الزيارة كل من الدكتور العادلي محمد أحمد الأستاذ بجامعة الأزهر، والشيخ محمود بسيوني مدير عام منطقة وعظ الأقصر، والشيخ جمال سليمان حسن مدير التعليم الثانوي، والشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الابتدائي، ومحمد سيد العزب مدير مكتب رئيس المنطقة، وصلاح الدين النحاس عضو العلاقات العامة والإعلام، وطارق العزب الرشيدي مدير الإدارة الزراعية، وبدوي محمود حسن عضو إدارة الامتحانات.