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الشوباشي تطالب النواب بأداء اليمين الدستورية دون زيادة أو نقصان

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الشوباشي تطالب النواب بأداء اليمين الدستورية دون زيادة أو نقصان الشوباشي تطالب النواب بأداء اليمين الدستورية دون زيادة أو نقصان

مصراوي Masrawy

12:15 م الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب- مصراوي:

طالبت النائبة فريدة الشوباشي، أعضاء مجلس النواب، أداء اليمين الدستوري، وفقا لما نص عليه الدستور، دون زيادة أو نقصان.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، المخصصة لأداء اليمين الدستوري، وانتخاب هيئة مكتب البرلمان.

وقامت النائبة فريدة الشوباشي بأداء اليمين الدستورية، باعتبارها أكبر الأعضاء سنا رئيس الجلسة الإجرائية، ثم قام مساعديها في ادارة الجلسة، النائبين فاطمة سليم وأبانوب عزت بأداء القسم باعتبارهما أصغر الأعضاء سنا.

وبدأ نواب المجلس المنتخبون بالنظام الفردي، أداء اليمين الدستورية، يأتي ذلك بعد تلاوة قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح ، بدعوة مجلس النواب للانعقاد.

كما تم تلاوة مقرر الجلسة، قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن نتيجة انتخابات مجلس النواب.

ويتواجد في في القاعة نواب المجلس المنتخبون بالنظام الفردي، بينما ينتظر المعينون والمنتخبون بنظام القائمة في خيمة خصصتها الأمانة العامة لمنع التزاحم داخل القاعة في ضوء مواجهة .​

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