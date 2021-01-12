"تنمية الأفلاج" تنظّم برامج تدريبية ورحلات إثرائية لموظفيها

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لرفع مستوى الكفاءة والأداء وإكسابهم المزيد من الخبرات العملية

تسعى لجنة تنمية الأفلاج لرفع مستوى الكفاءة والأداء لموظفيها من خلال تنظيم دورات تدريبية دورية ورحلات إثرائية لمناطق ومحافظات المملكة.

وقامت لجنة تنمية الأفلاج هذا الأسبوع بتنظيم رحلة إثرائية لعدد من موظفيها في جولة على لجان التنمية الاجتماعية، من خلال زيارة لجنة تنمية أبو عريش؛ للاطلاع على أبرز الفعاليات والبرامج الاستراتيجية ومشاريع الاستدامة المالية باللجنة، كما أقامت لجنة الأفلاج، خلال جولتها الإثرائية بالتعاون مع جمعية مطورون بجازان، دورة تدريبية لمنسوبيها بعنوان "صناعة المبادرات الشبابية".

يُذكر أن هذه الرحلة الإثرائية التي تقوم بها لجنة الأفلاج تُعد الرابعة حيث سبقها رحلات أخرى لعدد من مناطق ومحافظات المملكة؛ بهدف رفع مستوى الكفاءة والأداء لموظفيها وإكسابهم المزيد من الخبرات العملية لتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية في بيئة العمل.لجنة تنمية الأفلاج