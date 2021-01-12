ضبط 15 شيشة وتحرير 20 مخالفة في حملة بالقليوبية

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القليوبية- أسامة علاء الدين:

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جولة بشوارع بنها، لمتابعة منظومة النظافة وإزالة الإشغالات.

بدأ المحافظ الجولة، بتفقد شارع الاستاد، وشن حملة على عدد من الكافيهات، وجرى تحرير محاضر لأصحابها لتعديهم على الطريق العام والاستيلاء على الرصيف والتسبب في عرقلة الحركة المرورية.

وتابع المحافظ جولته بتفقد منطقة الرياح التوفيقي ووابور الثلج، والحرس الوطني، وجرى تحرير 20 محضر مخالفة ما بين إشغال طريق وسرقة تيار كهربي وبروز.

وخلال الجولة، جرى ضبط مقهى بمنطقة شرق الاستاد به 15 شيشة، وأصدر المحافظ تعليمات بضبط وتحريز الشيش ومصادرتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها.

ثم توجه الهجان لمتابعة أعمال تطوير المرحلة الثانية لإنشاء كوبري الشموت، للقادمين من الإسكندرية ومتجهين إلى القاهرة بتكلفة إجمالية تصل إلى 32 مليون جنيه بطول 642 مترًا وعرض 18 مترًا، والذي تنفذه شركة النيل للمقاولات العامة، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.