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محافظ أسيوط يتفقد أعمال تجديد محطة مياه التشيكي

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محافظ أسيوط يتفقد أعمال تجديد محطة مياه التشيكي محافظ أسيوط يتفقد أعمال تجديد محطة مياه التشيكي

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11:59 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

أسيوط- محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة المياه التشيكي بحي شرق مدينة أسيوط بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه، بطافة استيعابية 67 ألف م3/يوم، وتابع سير الأعمال ونسب التنفيذ بالمحطة.

بدأ المحافظ الزيارة بتفقد الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بمحطة المياه التشيكي بحي شرق، واستمع لشرح تفصيلي من المشرفين على المشروع لمكونات المحطة القديمة وما يجرى تنفيذه من أعمال إحلال وتجديد، لتضاعف الطاقة الاستيعابية للمحطة من 200 لتر/ث إلى 600 لتر/ث.

وشدد المحافظ –خلال الجولة– على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة حفاظًا على سلامة العاملين بالموقع.

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