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"حصاد مستشفيات جدة في 2020".. كم مستفيداً من خدمات "الطوارئ"؟

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لجميع الفئات العمرية من الجنسين وفي الحالات الطبية الجراحية والحرجة

قالت "صحة جدة"، إن أكثر من 700 ألف مراجع استفادوا من خدمات أقسام الطوارئ في مستشفيات صحة جدة البالغ عددها (12) مستشفى؛ وذلك خلال العام الماضي 2020 م؛ حيث تم تقديم خدمات الطوارئ لجميع الفئات العمرية من الجنسين في جميع الحالات الطبية الجراحية و الحرجة، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وأضافت أن طوارئ مستشفى شرق جدة استقبل أكبر عدداً من المراجعين؛ حيث قدّم خدماته لعدد 136670 مراجعاً، كما استقبل مجمع الملك عبدالله الطبي 92759 مراجعاً، واستقبل مستشفى الملك فهد 84233 مراجعاً، فيما قدّم مستشفى الملك عبدالعزيز خدماته لعدد 83846 مراجعاً، في حين استقبل مستشفى العيون 59207 مراجعين، وقدّم مستشفى الليث العام خدماته لعدد 53351 مراجعاً، كما استقبل مستشفى الثغر العام 52662 مراجعاً.

وأبانت "صحة جدة"، أن مستشفى أضم العام استقبل 43576 مراجعاً لقسم الطوارئ، أما مستشفى رابغ العام فقد استقبل 40936 مراجعاً، ومستشفى العزيزية للأطفال استقبل 37358 مراجعاً، في حين استقبل مستشفى الصحة النفسية 11988 مراجعاً، وأخيراً استقبل مجمع إرادة 4553 مراجعاً في قسم الطوارئ خلال العام الماضي 2020م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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