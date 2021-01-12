أخبار عاجلة

"الوضع مأساوي".. بطريرك لبنان يدعو "عون" لعقد اجتماع مصالحة مع "الحريري" -
"متحدث الصحة": 300 ألف شخص تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن -
باكستان تسجل 2521 إصابة جديدة و645 حالة في العراق -
"المظالم" يستضيف "المطلق" ضمن سلسلة برامج لجنة تعزيز الأمن الفكري -
شاهد بحيرة "الخرارة" بالرياض صفحة فيروزية لعشاق الطبيعة.. هنا التفاصيل -
مدير تعليم الشرقية يتفقد سير بداية الفصل الدراسي الثاني عن بعـد -
بعد أسبوع من اختفائه.. العثور على المفقود "العمري" بأحد مستشفيات جدة -
جامعة حائل: 9 خطوات توضح آلية الدراسة للفصل الثاني.. تعرف عليها -
الأمير فيصل بن سلمان يُدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة المنورة -
افتتاح متحف "الغموض" رسمياً في الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشورى" يطالب "صندوق التنمية" بتقييم لاحق للمشاريع التي موّلها في الدول النامية

Print
"الشورى" يطالب "صندوق التنمية" بتقييم لاحق للمشاريع التي موّلها في الدول النامية "الشورى" يطالب "صندوق التنمية" بتقييم لاحق للمشاريع التي موّلها في الدول النامية
دعا إلى وضع سقف أعلى لتمويل صادرات المواد الخام بما في ذلك المنتجات البترولية

طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1440 / 1441هـ، "الصندوق" بالتحقّق من أن المشروعات التي يموّلها في الدول النامية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وفقاً لأولويات واحتياجات البلدان المستفيدة.

وقال المجلس: يجب على الصندوق السعودي للتنمية الاستعانة بجهة مستقلة للقيام بتقييم لاحق للمشاريع التي موّلها في الدول النامية بعد مدة من اكتمالها لمعرفة مدى تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها وأخذ الدروس المستفادة في عمليات التمويل الجديدة.

وأكد "الشورى" على ما ورد في الفقرة رقم (2) من البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى، والمتضمنة أن على الصندوق الاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز الدور الذي تقوم به حكومة المملكة ممثلةً بالصندوق، لدعم ومساعدة الدول النامية والهيئات والبرامج التنموية الدولية.

وأضاف: على الصندوق السعودي للتنمية من خلال برنامج الصادرات وضع سقف أعلى لتمويل صادرات المواد الخام بما في ذلك المنتجات البترولية والتركيز على تمويل الصادرات ذات القيمة المضافة للاقتصاد.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مبادرة صندوق دعم المشاريع توقع اتفاقية تعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول)

مبادرة صندوق دعم المشاريع توقع اتفاقية تعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول)

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووكالة الأنباء السعودية تعززان التعاون المشترك بينهما

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووكالة الأنباء السعودية تعززان التعاون المشترك بينهما

مبادرة صندوق دعم المشاريع توقع اتفاقية تعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول)

مبادرة صندوق دعم المشاريع توقع اتفاقية تعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول)

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووكالة الأنباء السعودية تعززان التعاون المشترك بينهما

الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووكالة الأنباء السعودية تعززان التعاون المشترك بينهما

شبكة عيون الإخبارية