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دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية.. تأكيد جديد من "الشورى"

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دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية.. تأكيد جديد من "الشورى" دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية.. تأكيد جديد من "الشورى"
المجلس دعا "هدف" إلى استخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفات واضحة

دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية.. تأكيد جديد من

أكّد مجلس #الشورى، اليوم، قراره الذي ينص على "النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع مَن سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم".

وطالب #مجلس_الشورى في -قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، الصندوق باستخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفاتٍ واضحةٍ ومحددةٍ ومجدولةٍ للسنوات القادمة لتحقيق رؤيته وأهدافه.

كما دعا الصندوق إلى مراجعة إستراتيجياته فيما يتعلق ببرامج التثقيف والإرشاد المهني لجعلها أكثر كفاءةً وفاعليةً لتحقيق أهدافها المتوخاة.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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