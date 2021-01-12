إصابة الزوجين الكفيفين في المنوفية بفيروس كورونا المستجد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

أصيب السيد حمادة "كفيف" من قرية مليج التابعة لمدينة شبين في محافظة المنوفية، بفيروس كورونا المستجد، كما أصيبت زوجته كريمة الشرقاوي "كفيفة".

وأكد ابنهم "أحمد" اليوم الثلاثاء، أن الأم تعاني من نقص الأكسجين بالدم ما يسبب لها مشكلة، بينما حالة الأب مستقرة، وتابع الشاب: "أمي رافضة تروح المستشفى وعايزة تفضل فالبيت.. يارب مليش غيرهم اشفيهم".

وكان محافظ المنوفية قد كرم الزوجين الكفيفين، بعد استقبالهم في مكتبه قبل أسابيع، وقدم لهم مبلغ مالي دعمًا لهم في الأزمة، وذلك بعدما تكالبت عليهم الديون.