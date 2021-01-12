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"الوضع مأساوي".. بطريرك لبنان يدعو "عون" لعقد اجتماع مصالحة مع "الحريري"
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الأحد 17 يناير 2021 04:52 مساءً
"متحدث الصحة": 300 ألف شخص تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن
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الأحد 17 يناير 2021 04:52 مساءً
باكستان تسجل 2521 إصابة جديدة و645 حالة في العراق
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الأحد 17 يناير 2021 04:52 مساءً
"المظالم" يستضيف "المطلق" ضمن سلسلة برامج لجنة تعزيز الأمن الفكري
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الأحد 17 يناير 2021 04:52 مساءً
شاهد بحيرة "الخرارة" بالرياض صفحة فيروزية لعشاق الطبيعة.. هنا التفاصيل
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الأحد 17 يناير 2021 04:52 مساءً
مدير تعليم الشرقية يتفقد سير بداية الفصل الدراسي الثاني عن بعـد
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الأحد 17 يناير 2021 04:52 مساءً
بعد أسبوع من اختفائه.. العثور على المفقود "العمري" بأحد مستشفيات جدة
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الأحد 17 يناير 2021 04:52 مساءً
جامعة حائل: 9 خطوات توضح آلية الدراسة للفصل الثاني.. تعرف عليها
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الأحد 17 يناير 2021 04:52 مساءً
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الأحد 17 يناير 2021 04:52 مساءً
افتتاح متحف "الغموض" رسمياً في الرياض
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الأحد 17 يناير 2021 04:52 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
نتنياهو يوعز ببناء 800 وحدة استيطانية بالضفة الغربية مع تواصل أعمال الحفر قرب حائط البراق
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 12 يناير 2021 11:53 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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