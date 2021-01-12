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"الوضع مأساوي".. بطريرك لبنان يدعو "عون" لعقد اجتماع مصالحة مع "الحريري"
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الأحد 17 يناير 2021 04:52 مساءً
"متحدث الصحة": 300 ألف شخص تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا حتى الآن
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الأحد 17 يناير 2021 04:52 مساءً
باكستان تسجل 2521 إصابة جديدة و645 حالة في العراق
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الأحد 17 يناير 2021 04:52 مساءً
"المظالم" يستضيف "المطلق" ضمن سلسلة برامج لجنة تعزيز الأمن الفكري
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الأحد 17 يناير 2021 04:52 مساءً
شاهد بحيرة "الخرارة" بالرياض صفحة فيروزية لعشاق الطبيعة.. هنا التفاصيل
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الأحد 17 يناير 2021 04:52 مساءً
مدير تعليم الشرقية يتفقد سير بداية الفصل الدراسي الثاني عن بعـد
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الأحد 17 يناير 2021 04:52 مساءً
بعد أسبوع من اختفائه.. العثور على المفقود "العمري" بأحد مستشفيات جدة
-
الأحد 17 يناير 2021 04:52 مساءً
جامعة حائل: 9 خطوات توضح آلية الدراسة للفصل الثاني.. تعرف عليها
-
الأحد 17 يناير 2021 04:52 مساءً
الأمير فيصل بن سلمان يُدشن مركز لقاحات كورونا بالمدينة المنورة
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الأحد 17 يناير 2021 04:52 مساءً
افتتاح متحف "الغموض" رسمياً في الرياض
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الأحد 17 يناير 2021 04:52 مساءً
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8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 12/1/2021
DMC
DMC
الثلاثاء 12 يناير 2021 11:45 صباحاً
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