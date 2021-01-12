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علاقة شرب القهوة والسرطان.. دراسة تكشف والمعلومات مثيرة

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علاقة شرب القهوة والسرطان.. دراسة تكشف والمعلومات مثيرة علاقة شرب القهوة والسرطان.. دراسة تكشف والمعلومات مثيرة
حديثة أجراها علماء في جامعة الطب الصينية.. "مراحل متقدمة"

علاقة شرب القهوة والسرطان.. دراسة تكشف والمعلومات مثيرة

كشفت دراسة صينية حديثة، أن شرب بضعة أكواب من القهوة يوميًّا، يمكن أن يقي من الإصابة بسرطان البروستات.

ووفق الدراسة التي أجراها علماء في جامعة الطب الصينية؛ فإن الذين يواظبون على تناول عدة أكواب من القهوة يوميًّا، يمكن أن يكونوا أقل عُرضة للإصابة بسرطان البروستات بنسبة 10%، مقارنة بأولئك الذين لا يتناولون "المشروب الشعبي" بشكل يومي.

ومن المعلومات المثيرة التي تَوَصّل إليها العلماء، أن المصابين في مراحل متقدمة من سرطان البروستات، كانوا أقل عُرضة للوفاة بهذا المرض بنسبة 16%، في حال حرصوا على تناول القهوة بانتظام.

وبحسب الدراسة التي أشرَفَ عليها الدكتور كيفينغ وانغ، ونُشرت نتائجها في "المجلة الطبية البريطانية"؛ فإنه جرى الاستعانة ببيانات أكثر من 16 دراسة وبحثًا علميًّا، تناولت الرابط بين شرب القهوة وسرطان البروستات، وشملت أكثر من مليون رجل، بينهم 57732 مصابًا بذلك النوع من السرطان.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وانغ قوله إن 15 دراسة أكدت "الرابط الإيجابي" بين شرب القهوة وسرطان البروستات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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