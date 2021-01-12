بالفيديو.. شاهد ما حدث لمروحية بشارع وسط مدينة أمريكية

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كانت تحمل مبرد هواء صناعيًّا ضخمًا

في شارع وسط مدينة أوكلاند الأمريكية، كانت مروحية ترتفع في الهواء وقد تَدَلّت منها أسلاك ضخمة تحمل مبرد هواء صناعي ضخم، وفجأة سمع الجميع صوتًا يشبه الانفجار.

وحسب صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل"، وقع الحادث الساعة 10.15 صباح السبت الماضي، في شارع كلاي، وسط مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ويُظهر الفيديو كيف أوقفت الشرطة المرور في الشارع؛ بينما كانت المروحية ترتفع حاملة مكيف هواء ضخم يُستخدم لتبريد ماكينات المصانع.

وتضيف الصحيفة: عندما كان المكيف على ارتفاع 40 قدمًا، انقطعت الأسلاك التي تحمله، وسقط المكيف على الأرض؛ ليهتز الشارع بأكمله ويسمع الناس صوتًا يشبه الانفجار؛ فيما جرى رجال عمال البناء للاحتماء بعيدًا عن المكيف الضخم.

وقد تعطل المرور في الشارع، حتى تم وضع المكيف على شاحنة، قامت بإبعاده عن المكان. مدينة أوكلاند الأمريكية