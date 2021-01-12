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تُوفي متأثراً بإصابته.. حضر ليشهد إنقاذ مصابين بحادث فسقط من أعلى جسر بالمخواة

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تُوفي متأثراً بإصابته.. حضر ليشهد إنقاذ مصابين بحادث فسقط من أعلى جسر بالمخواة تُوفي متأثراً بإصابته.. حضر ليشهد إنقاذ مصابين بحادث فسقط من أعلى جسر بالمخواة
الضحية "حدث" فقد السيطرة على نفسه فهوى من ارتفاع 15 متراً.. والمعنيون باشروا الموقع

تُوفي متأثراً بإصابته.. حضر ليشهد إنقاذ مصابين بحادث فسقط من أعلى جسر بالمخواة

باشرت الجهات الأمنية بمنطقة الباحة، وفاة أحد الأحداث بعد سقوطه من أعلى جسر في المخواة أمس.

تفصيلاً؛ باشرت الجهات ذات العلاقة، حادث انقلاب تعرّضت له مركبة بداخلها عددٌ من الأشخاص بوادي بطاط التابع لمحافظة المخواة.

وفي أثناء مباشرتها الحادث الذي تمّ إسعاف المصابين فيه ونقلهم، وُجد عدد من الأشخاص من ضمنهم حدث يشاهد إنقاذ وإسعاف المصابين، ليفقد السيطرة على نفسه، ويسقط من أعلى الجسر الذي يقارب ارتفاعه 15 متراً.

وبمباشرة الجهات المعنية وبالكشف على المصاب، اتضح أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.

الجهات الأمنية منطقة الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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