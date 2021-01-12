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رياح بسرعة 40 كم وأمطار وتحذير.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

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رياح بسرعة 40 كم وأمطار وتحذير.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء رياح بسرعة 40 كم وأمطار وتحذير.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

مصراوي Masrawy

11:37 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية تشهد غدا الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية.

وقال شاهين لمصراوي، إن البلاد تشهد أيضا فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء، ما يسبب اضطرابا شديدا في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأشار إلى أن الرياح تتراوح سرعتها بين 35 - 40 كيلو متر في الساعة، وهذه الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤثر على الطرق الزراعية والصحراوية ويقل معها مستوى الرؤية الأفقية.

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين خاصة الأمراض الصدرية والتنفسية بعدم التعرض المباشرة لهذه الأتربة خصوصا ساكني المدن الجديدة والقريبة من المناطق الصحراوية.

ونصح المواطنين أيضا، بعدم تخفيف الملابس والانخداع ببعض الحرارة الموجودة كون درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ بداء من يوم الخميس المقبل بمعدل يتراوح بين 4 ـ 5 درجات مئوية.

ومن المتوقع أن تقل الشبورة خلال الأيام المقبلة وتنتهي تدريجيا وتنتهي فرص تكون الضباب.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 24 ـ 13 درجة، والسواحل الشمالية الغربية بين 21 ـ 13، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 26 ـ 13 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 28 ـ 16 درجة، وشمال الصعيد بين 27 ـ 10، وجنوب الصعيد بين 29 ـ 11 درجة مئوية.

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