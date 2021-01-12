بسم الله بسم الشعب.. الشوباشي تفتح الجلسة العامة البرلمان

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

افتتحت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني.

وافتتحت النائبة فريدة الشوباشي منذ قليل، أعمال الجلسة العامة قائلة: بسم الله بسم الشعب تفتح الجلسة.

وتواجد في القاعة نواب المجلس المنتخبون بالنظام الفردي، بينما ينتظر المعينون والمنتخبون بنظام القائمة في خيمة خصصتها الأمانة العامة لمنع التزاحم داخل القاعة في ضوء مواجهة فيروس كورونا.

وتشهد الجلسة الأولى التي تترأسها الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة.

كما تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية، وتكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر.

ويعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.​