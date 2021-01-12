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الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد تنطلق برئاسة الشوباشي- بث مباشر

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الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد تنطلق برئاسة الشوباشي- بث مباشر الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد تنطلق برئاسة الشوباشي- بث مباشر

مصراوي Masrawy

11:08 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

انطلقت منذ قليل، الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح .

وتشهد الجلسة تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة. كما تشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية، وتكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر يعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ثم انتخاب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.

وتشهد جلسة يوم الأربعاء إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية الـ25، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.أما الجلسة في اليوم الثالث الخميس المقبل، فتشهد إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة الأعضاء، لتبدأ بعد ذلك انتخابات هئيات مكاتب اللجان النوعية ،وفي الجلسة المسائية يوم الخميس يتم إعلان نتائج انتخابات مكاتب اللجان، حيث نواب الفردي سيقومون بأداء اليمين الدستورية، ويغادرون القاعة، ويدخل كل من نواب القائمة،ويعقب ذلك إجراء انتخابات الرئيس والوكالة.

الجلسة تتم وسط إجراءات وتدابير صارمة لمواجهة كورونا، حيث التباعد الإجتماعي، واستخدام الكمامات، والمطهرات، مع تقسيم الأعضاء على دفعتين لأداء اليمن الدستورية، فيما أعدت الأمانة العامة عدد من الاستراحات للأعضاء للتواجد بها إبان تناوب القسم الدستوري.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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