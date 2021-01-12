متحدث "الكهرباء": الانتهاء من تركيب 10 ملايين عداد مسبقة الدفع بالجمهورية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم الانتهاء من تركيب ما يقرب من 10 ملايين عداد كهرباء مسبقة الدفع بدلًا من العداد التقليدي بمختلف شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية.

وأوضح حمزة، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن تحصيل فواتير الكهرباء من الموارد الأساسية للوزارة التي يتم استخدامها في تنفيذ المشروعات الاستثمارية وغيرها من احتياجات الشركات المختلفة، موضحًا أن العدادات مسبوقة الدفع ليست عقابًا للمواطنين، وفيها مزايا كثيرة، وكل مواطن يستطيع أن يتابع استهلاكه.

وأشار متحدث "الكهرباء" إلى أن هناك مميزات كثيرة للعداد مسبوق الدفع تصب في مصلحة المواطن والدولة معًا؛ بحيث تضمن حصول كل طرف على حقوقه كاملة، ويتميز العداد بأن المشترك يشحن رصيدًا وفق معدلات الاستهلاك الخاصة به؛ وهو مَن يتحكم فيها، إضافة إلى أن يعمل ذلك على تمكين كل شركة توزيع كهرباء من الشركات التسع من تحصيل مستحقاتها أولًا بأول.

واستطرد حمزة: من أهم ما يميز العدادات مسبقة الدفع أيضًا القضاء على مشكلات فواتير الاستهلاك الخاطئة لنحو 10 ملايين مشترك يستخدم العداد مسبوق الدفع، وكذلك رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 90%، وتقليل الخسائر المالية للقطاع، كما أنها ساعدت في ترشيد الاستهلاك لأنها تمكن المستهلك من معرفة رصيده وبالتالي يتمكن من خفض الاستهلاك، وكذلك تمكّن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

وأكد متحدث "الكهرباء" أن سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الإلكتروني جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة، موضحًا أن المواطن يستطيع التحكم في استهلاكه من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي بعداد الكهرباء مسبوق الدفع، علمًا بأنه لا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك؛ ولكنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.