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ضبط لحوم وطيور فاسدة في حملة تموينية بدمياط

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ضبط لحوم وطيور فاسدة في حملة تموينية بدمياط ضبط لحوم وطيور فاسدة في حملة تموينية بدمياط

مصراوي Masrawy

11:13 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

دمياط– محمد إبراهيم:

شنّت مديرية الطب البيطري بدمياط، اليوم الثلاثاء، حملة بالتنسيق مع مباحث ، للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والتفتيش على اللحوم.

أسفرت الحملة عن ضبط لحوم مصنعة معدة للاستخدام بمحل لبيع الحواوشي في مدينة دمياط، وتبين بعد فحصها أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما جرى عرض لحوم على أنها بلدية بأحد المحال، و20 كيلو لحم مفروم فاسد، وكميات من الطيور المذبوحة منتهية الصلاحية بعد تحلل خواص اللحم.

وحرر مسئولي الحملة محضرين، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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