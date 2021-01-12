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"الجيزاوي" يترأس لجنة اختيار عميد كلية طب بنها

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"الجيزاوي" يترأس لجنة اختيار عميد كلية طب بنها "الجيزاوي" يترأس لجنة اختيار عميد كلية طب بنها

مصراوي Masrawy

11:07 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اجتماع لجنة اختيار العمداء بالجامعة، بحضور كل من الدكتور شعبان طه نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعة السابق، لإجراء المقابلات، واختيار المرشحين لعمادة كلية الطب البشري.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء، ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم للتطوير، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور الجيزاوي، حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقًا للمعايير المحددة.

وأشار إلى أن لجنة اختيار عميد كلية الطب البشري، ضمت كل من الدكتور أحمد سعيد أحمد الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجى، والدكتور محمود عبدالصبور محمود الأستاذ المتفرغ بقسم الميكروبيولوجي، عميد كلية الطب الأسبق.

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