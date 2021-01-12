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لجنة للمتخلفين عن مقابلات "التوجيه الفني" بجنوب سيناء

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لجنة للمتخلفين عن مقابلات "التوجيه الفني" بجنوب سيناء لجنة للمتخلفين عن مقابلات "التوجيه الفني" بجنوب سيناء

مصراوي Masrawy

11:00 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

جنوب سيناء– رضا السيد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عقد لجنة المقابلات للوظائف الإشرافية لوظائف التوجيه الفني والإدارة المدرسية، الخميس المقبل "للمتخلفين عن الحضور خلال ديسمبر الماضي".

وأكد محمد عقل وكيل الوزارة في بيان اليوم، أن المقابلات ستبدأ يوم الخميس بداية من العاشرة صباحًا بمقر ديوان المديرية بمدينة طور سيناء.

وأكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء الكمامة، ومراعاة المسافات الآمنة، وتجنب الزحام، خلال المقابلات، وأن يكون حضور المتقدمين للوظائف الإشرافية قبل الموعد بنصف ساعة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المتقدمين

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