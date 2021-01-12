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الصحة العالمية تثني على نهج الحكومة الأردنية في تطعيم اللاجئين
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الأحد 17 يناير 2021 04:42 مساءً
باكستان تسجل 2521 إصابة جديدة و645 حالة في العراق
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الأحد 17 يناير 2021 04:35 مساءً
"المظالم" يستضيف "المطلق" ضمن سلسلة برامج لجنة تعزيز الأمن الفكري
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الأحد 17 يناير 2021 04:35 مساءً
شاهد بحيرة "الخرارة" بالرياض صفحة فيروزية لعشاق الطبيعة.. هنا التفاصيل
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الأحد 17 يناير 2021 04:35 مساءً
محافظ بورسعيد: استلام 5437 طلب تصالح على مخالفات البناء
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الأحد 17 يناير 2021 04:33 مساءً
هرب من السجن وانضم لجماعة "عشماوي".. ما هي قصة عضو "المرابطون" الإرهابية؟
-
الأحد 17 يناير 2021 04:33 مساءً
هدفه تمويل برامج الإقراض.. "النواب" يوافق على قرار صندوق التنمية الإفريقي
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الأحد 17 يناير 2021 04:33 مساءً
تتطابق مع الدستور والقانون.. البرلمان يوافق على منحة الحوكمة الاقتصادية الأمريكية
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الأحد 17 يناير 2021 04:33 مساءً
القوى العاملة: تعيين 3660 شاباً بينهم 74 من ذوى القدرات بالجيزة
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الأحد 17 يناير 2021 04:33 مساءً
مياه أسيوط تنفذ 7 برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين
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الأحد 17 يناير 2021 04:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
عندما تضرب العنصرية الثقافة والفن...
أخبار العالم
BBC News عربي
الثلاثاء 12 يناير 2021 11:29 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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