تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
الصحة العالمية تثني على نهج الحكومة الأردنية في تطعيم اللاجئين
-
الأحد 17 يناير 2021 04:42 مساءً
باكستان تسجل 2521 إصابة جديدة و645 حالة في العراق
-
الأحد 17 يناير 2021 04:35 مساءً
"المظالم" يستضيف "المطلق" ضمن سلسلة برامج لجنة تعزيز الأمن الفكري
-
الأحد 17 يناير 2021 04:35 مساءً
شاهد بحيرة "الخرارة" بالرياض صفحة فيروزية لعشاق الطبيعة.. هنا التفاصيل
-
الأحد 17 يناير 2021 04:35 مساءً
محافظ بورسعيد: استلام 5437 طلب تصالح على مخالفات البناء
-
الأحد 17 يناير 2021 04:33 مساءً
هرب من السجن وانضم لجماعة "عشماوي".. ما هي قصة عضو "المرابطون" الإرهابية؟
-
الأحد 17 يناير 2021 04:33 مساءً
هدفه تمويل برامج الإقراض.. "النواب" يوافق على قرار صندوق التنمية الإفريقي
-
الأحد 17 يناير 2021 04:33 مساءً
تتطابق مع الدستور والقانون.. البرلمان يوافق على منحة الحوكمة الاقتصادية الأمريكية
-
الأحد 17 يناير 2021 04:33 مساءً
القوى العاملة: تعيين 3660 شاباً بينهم 74 من ذوى القدرات بالجيزة
-
الأحد 17 يناير 2021 04:33 مساءً
مياه أسيوط تنفذ 7 برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين
-
الأحد 17 يناير 2021 04:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
DMC
DMC
8 الصبح - ”كنوز التراث“..أسرار وتاريخ الحرف الشعبية في مصر وكيف تم إدراجها بمنظمة اليونسكو؟
DMC
DMC
الثلاثاء 12 يناير 2021 11:28 صباحاً
67
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
dmc
مواضيع متعلقة
8 الصبح - كشف أثري جديد بسقارة يشمل العثور على آبار دفن ومومياوات فرعونية
DMC
الأحد 17 يناير 2021 12:27 مساءً
8 الصبح - "خدمات تهمك"..طرق الاستفادة من جهود تطوير الموانئ وميكنة المنظومة الجمركية
DMC
الأحد 17 يناير 2021 12:27 مساءً
8 الصبح - الرئيس السيسي: وحدة المواقف تمكن الدول العربية من وضع خطوط لصون محددات أمنها القومي
DMC
الأحد 17 يناير 2021 12:27 مساءً
8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب
DMC
الأحد 17 يناير 2021 12:27 مساءً
السابق
صاحبة السعادة - رسالة حب وتقدير لكل أبطال مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" وللراحل نور الشريف
التالى
مساء dmc - مصطفى حجاج : أتعرض عليا أدوار كتير في التمثيل بس أنا مقدرتش أعملها عشان مش شبههي
Tweets by @3yonNews