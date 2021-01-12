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ضبط تشكيل عصابي لتزوير العملات الوطنية وترويجها في القاهرة والجيزة

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ضبط تشكيل عصابي لتزوير العملات الوطنية وترويجها في القاهرة والجيزة ضبط تشكيل عصابي لتزوير العملات الوطنية وترويجها في القاهرة والجيزة

مصراوي Masrawy

11:12 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن 3 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا بممارسة نشاط إجرامي في مجال تقليد وتزييف العملات الوطنية وترويجها على المواطنين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

كانت قوة أمنية بكمين المظلات اشتبهت في سيارة يستقلها عدد من الأشخاص وتمكن النقيب على القلاوى ضابط مباحث كمين المظلات من ضبط "محمد.ف"، "رمضان.س" حال استقلالها سيارة أجرة قيادة "حميدو.ج "، مقيمين بالعمرانية، وبحوزه الأول حقيبة بلاستيكية.

وبفحصها عثر بداخلها على 21 لفافه تحوى كل لفافة "مائة ورقة فئة المائة جنية مزورة، 8 لفافات تحوي كل واحدة عدد مائة ورقة فئة المائتين جنيه مزورة.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات الوطنية، وكانوا في طريقهم لتسليمهم لشخص يدعى "سعد"، نظير مبلغ مالي.

وباستكمال الفحص بمعرفة مباحث الأموال العامة تم ضبط باقي أفراد التشكيل وضبط الماكينه المستخدمه في التزوير.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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