أخبار عاجلة

الصحة العالمية تثني على نهج الحكومة الأردنية في تطعيم اللاجئين -
باكستان تسجل 2521 إصابة جديدة و645 حالة في العراق -
"المظالم" يستضيف "المطلق" ضمن سلسلة برامج لجنة تعزيز الأمن الفكري -
شاهد بحيرة "الخرارة" بالرياض صفحة فيروزية لعشاق الطبيعة.. هنا التفاصيل -
محافظ بورسعيد: استلام 5437 طلب تصالح على مخالفات البناء -
هرب من السجن وانضم لجماعة "عشماوي".. ما هي قصة عضو "المرابطون" الإرهابية؟ -
هدفه تمويل برامج الإقراض.. "النواب" يوافق على قرار صندوق التنمية الإفريقي -
تتطابق مع الدستور والقانون.. البرلمان يوافق على منحة الحوكمة الاقتصادية الأمريكية -
القوى العاملة: تعيين 3660 شاباً بينهم 74 من ذوى القدرات بالجيزة -
مياه أسيوط تنفذ 7 برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

نتنياهو يزيل صورة له مع من حسابه على "تويتر"

Print
نتنياهو يزيل صورة له مع ترامب من حسابه على "تويتر" نتنياهو يزيل صورة له مع من حسابه على "تويتر"

مصراوي Masrawy

11:13 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

وكالات:

أزال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، صورة تجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ، كان يضعها في صدر حسابه على موقع "تويتر".

وظلت صورة نتنياهو وهو يجلس بجانب ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض، تحتل هذا الموقع الرفيع على حساب نتنياهو الرسمي كعلامة على العلاقات الوطيدة بين الطرفين.

واحتفظ نتنياهو بصورته هذه مع ترامب، حتى بعد هزيمة الأخير في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر أمام الديمقراطي جو بايدن.

وأفادت "رويترز" بأنه لم ينشر أي تفسير على الموقع الخاص بنتنياهو لسبب إزالة صورة ترامب.

يأتي ذلك قبل يوم من تحرك مجلس النواب الأمريكي المتوقع لبدء بحث مساءلة ترامب، على وقع بعد حادث اقتحام أنصاره الكونجرس الأسبوع الماضي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

تحية باسم شهداء مصر إلى البرلمان.. زوجات الشهداء يتحدثن تحت القبة

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

"الوطني للدراسات" يناقش آلية استعادة مصر تأثير قواها الناعمة داخليا وخارجيا

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

سقطت عليهم شجرة.. مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين في حادث بالغربية

شبكة عيون الإخبارية