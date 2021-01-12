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هل يُصبح مرضى كوفيد 19 أكثر عُرضة للخلل الدماغي الحاد؟.. دراسة تُجيب

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هل يُصبح مرضى كوفيد 19 أكثر عُرضة للخلل الدماغي الحاد؟.. دراسة تُجيب هل يُصبح مرضى كوفيد 19 أكثر عُرضة للخلل الدماغي الحاد؟.. دراسة تُجيب

مصراوي Masrawy

10:54 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

​برلين- (د ب أ):

أظهرت دراسة جديدة أن مرضى كوفيد-19، الذين تم إدخالهم وحدات للعناية المركزة خلال الأشهر الأولى من تفشي الوباء، عانوا من عبء أكبر من الهذيان والغيبوبة ممن هم يتوجهون عادة إلى المستشفيات لاصابتهم بفشل تنفسي حاد.

وتتبعت الدراسة الأضخم من نوعها التي نُشرت في مجلة "ذا لانسيت" الطبية، حالات الهذيان والغيبوبة لدى أكثر من 2000 مصاب بـ كوفيد-19 الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا، والذين تم إدخالهم في 69 من وحدات العناية المركزة الخاصة بالبالغين في 14 دولة، قبل 28 من أبريل 2020.

وبحسب العلماء، بقيادة الباحثين في المركز الطبي بجامعة "فاندربيلت" في الولايات المتحدة، فإن اختيار أستخدام الأدوية المهدئة وفرض القيود على الزيارات العائلية، كان له دورا في زيادة الخلل الوظيفي الدماغي الحاد لهؤلاء المرضى.

وعانى ما يقرب من 82 بالمئة من المرضى الذين شملتهم الدراسة، من غيبوبة لمدة 10 أيام في المتوسط. كما عانى 55 بالمئة من المرضى من الهذيان لمدة ثلاثة أيام في المتوسط. وأشار العلماء إلى أن الخلل الوظيفي الدماغي الحاد استمر لمدة 12 يوما في المتوسط.

ويعتقد العلماء أنه من الممكن أن يتسبب مرض "كوفيد-19" في جعل المرضى أكثر عرضة للخلل الوظيفي الدماغي الحاد.

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