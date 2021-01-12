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واشنطن تدعو السفير الروسي لديها لحضور حفل تنصيب بايدن

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واشنطن تدعو السفير الروسي لديها لحضور حفل تنصيب بايدن واشنطن تدعو السفير الروسي لديها لحضور حفل تنصيب بايدن

مصراوي Masrawy

10:53 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

واشنطن - أ ش أ

أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن أن الولايات المتحدة دعت ممثلي لحضور حفل تنصيب الرئيس جو بايدن، المقرر يوم 20 يناير الجاري.

وأكدت السفارة الروسية في واشنطن ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) اليوم الثلاثاء ـ أنه "من المقرر أن تكون المشاركة على مستوى السفراء".

وجرت العادة على حضور السفراء الجانب لمراسم تنصيب الرؤساء في الولايات المتحدة، ومن المتوقع في هذا العام أن يكون الحضور قليلا، ولم يكن من الواضح ما إذا كان هناك متسع للدبلوماسيين.

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