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الاستخبارات العراقية تعتقل أحد قناصي داعش في كركوك

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الاستخبارات العراقية تعتقل أحد قناصي داعش في كركوك الاستخبارات العراقية تعتقل أحد قناصي داعش في كركوك

مصراوي Masrawy

10:51 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

بغداد - أ ش أ

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال ما يسمى بـ"قناص داعش" في محافظة كركوك شمالي البلاد.

وذكرت الوكالة - في بيان، أوردته قناة "السومرية" - أن "عناصر وكالة الاستخبارات تمكنت من اعتقال أحد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام المادة (4 إرهاب) لانتمائه لعصابات داعش الإرهابي، والذي عمل بما يسمى قاطع كركوك بصفة قناص ضمن كتيبة القناصين بفرقة القادسية".

وأضاف البيان: "إنه تم اعتقال الإرهابي بمخيم ليلان للنازحين، وقد تم تدوين أقواله بالاعترافات بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية واشتراكه بعدة عمليات إرهابية ضمن اختصاصه في القنص ضد القوات الأمنية

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مصراوي Masrawy

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