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ضبط 16 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

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ضبط 16 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة ضبط 16 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

10:46 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 16937 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لهم جميعاً وتحرير 688 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط 210 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1214 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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