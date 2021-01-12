ضبط طن و300 كيلو جرام لحوم فاسدة بثلاجة في المنوفية- صور

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والرقابة التموينية والجهات الأمنية بنطاق المركز، وأسفرت عن ضبط ثلاجة مواد غذائية تحتوي علي لحوم مجمدة وأسماك ودواجن منتهية الصلاحية، بناحية عزبة الصعايدة التابعة للوحدة المحلية بالحامول.

وتحفظت الحملة بقيادة أشرف الليثي رئيس المدينة، على 1300 كيلوجرام لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة.