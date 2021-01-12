إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

أصيب 12 شخصًا، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء؛ إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بطريق "بلبيس– العاشر من رمضان" الصحراوي، بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ بانقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق "بلبيس– العاشر من رمضان" الصحراوي، أمام مصنع المكرونة، ما أسفر عن إصابة 12 شخص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.