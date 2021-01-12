اللواء "الألفي" من شرطة السياحة إلى مدير أمن السويس

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مصراوي Masrawy

السويس– حسام الدين أحمد:

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات اليوم الثلاثاء شملت تعيين اللواء محمد الألفي مديرًا لأمن السويس، خلفًا للواء رجب عبدالعال الذي جرى تصعيده للعمل مديرًا لأمن الجيزة.

وتدرج اللواء الألفي في المناصب بمديرية أمن القاهرة، وقطاعات وزارة الداخلية، إذ عمل رئيسًا لمباحث قسم شرطة الأزبكية ثم مفتش مباحث قطاع غرب القاهرة، ثم رئيسًا لقطاع غرب القاهرة، وترقى عقب ذلك لمنصب نائب مدير مباحث الجيزة، ثم مديرًا للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام.

بعدها جرى نقله لقطاع مصلحة السجون، وفي حركة التنقلات في أغسطس الماضي جرى ترقيته للعمل بمنصب مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار.