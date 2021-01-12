أخبار عاجلة

هزة ارتدادية بقوة 5 درجات في أعقاب زلزال اندونيسيا -
حدث ليلاً| "الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة.. وتراجع كبير في إصابات كورونا -
واشنطن توسع عقوباتها على قطاع المعادن الإيراني -
لليوم الرابع.. البرازيل تسجل أكثر من ألف وفاة بكورونا -
المكسيك تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا -
"فيسبوك" يحظر دعوات تنظيم أي فعالية قرب الكونغرس يوم تنصيب بايدن -
إنقاذ قطة عالقة أعلى سطح عمارة سكنية ببني سويف -
كوريا الجنوبية: تسجيل 580 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة -
"بابا ظابط".. تفاصيل ضبط "القنصل " أخطر نصابي الجيزة بعد 30 سنة "تزوير" -
​مناقشة 4 اتفاقيات.. ننشر أجندة لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

اللواء "الألفي" من شرطة السياحة إلى مدير أمن السويس

Print
اللواء "الألفي" من شرطة السياحة إلى مدير أمن السويس اللواء "الألفي" من شرطة السياحة إلى مدير أمن السويس

مصراوي Masrawy

10:49 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

السويس– حسام الدين أحمد:

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات اليوم الثلاثاء شملت تعيين اللواء محمد الألفي مديرًا لأمن السويس، خلفًا للواء رجب عبدالعال الذي جرى تصعيده للعمل مديرًا لأمن الجيزة.

وتدرج اللواء الألفي في المناصب بمديرية أمن القاهرة، وقطاعات وزارة الداخلية، إذ عمل رئيسًا لمباحث قسم شرطة الأزبكية ثم مفتش مباحث قطاع غرب القاهرة، ثم رئيسًا لقطاع غرب القاهرة، وترقى عقب ذلك لمنصب نائب مدير مباحث الجيزة، ثم مديرًا للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام.

بعدها جرى نقله لقطاع مصلحة السجون، وفي حركة التنقلات في أغسطس الماضي جرى ترقيته للعمل بمنصب مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

اليوم.. مصر للطيران تسيّر 64 رحلة دولية تقل 8 آلاف راكب

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

مصر تسجِّل 879 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

"زرعوا أفيون في ملك الدولة".. مصرع عنصر إجرامي إثر مداهمة أمنية في أسيوط

شبكة عيون الإخبارية