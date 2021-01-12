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ترفع الحظر الجوي المفروض على رحلات الطيران القطرية

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مصر ترفع الحظر الجوي المفروض على رحلات الطيران القطرية ترفع الحظر الجوي المفروض على رحلات الطيران القطرية

مصراوي Masrawy

10:46 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب - محمد عبيد

قال المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، إن رفعت رسميًا اليوم الثلاثاء، الحظر الجوي الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية وفتح المجال الجوي، واستئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات.

وأضاف "نوير"، أن بعد قرار رفع الحظر يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية، وكذلك الشركات الخاصة استئناف الحركة الجوية في مطارات الدولتين، وإرسال جداول تشغيل الرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطرية للموافقة عليها، خاصة بعد أن أعلنت سلطة الطيران المدني المصري إنهاء الحظر الجوي المفروض والسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي.

وقالت مصادر ملاحية أنه مع ساعات الصباح الأولى تم السماح بعبور الطائرات القطرية الأجواء المصرية.

وأضافت أن طائرات الخطوط القطرية وصلت لها التعليمات ومنها من عبر الأجواء المصرية أثناء رحلاتها، وأشارت المصادر إلى أن القرار يشمل هبوط الطائرات أيضا في حالات الطوارئ.​

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