"الشورى" يطالب بتمكين "العقاري" من ديونه المتعثرة.. "العقد سند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ"

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المجلس طالب بدفع المتبقي من رأس مال "الصندوق" وتعويضه عن مديونيات "إعفاء المتوفين"

طالب مجلس الشورى في -قرار أصدره اليوم- بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1440 / 1441 هـ، الصندوق، بالتنسيق مع كل من صندوق التنمية الوطني، ووزارة المالية، لدفع المتبقي من رأس مال الصندوق وتعويضه عن مديونيات الإعفاء عن المتوفين وعهدة الإعفاءات والسداد المبكر.

وقال المجلس: على صندوق التنمية العقارية، الاستمرار في استقبال طلبات منتج ترميم المساكن وتقديم التمويل له، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع سقف المبلغ المخصص له أخذا في الحسبان معدلات التكلفة السائدة للمواد وتكاليف التنفيذ.

كما طالب بدعم الاستدامة المالية للصندوق وتمكينه من تحصيل ديونه المتعثرة من خلال اعتماد عقد الصندوق كسند تنفيذي لدى محاكم التنفيذ.

وفي مستهل جلسته العادية الرابعة عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية المجر "هنغاريا" في مجال النقل الجوي، كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

ووافق مجلس الشورى، اليوم، على التعديل الذي أجرته الحكومة على مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية وذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام الأجهزة والمنتجات الطبية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (330/ 57) وتاريخ 11 / 2 / 1442هـ، والمعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ. محمد أبوساق.مجلس الشورى