سرعة وتأمين.. الأهالي بـ"شرائع مكة" يشيدون بتعامل "الكهرباء" مع "انفجار المحطة"

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أكّدوا وجود فرق الطوارئ وقيامها بإصلاح وإعادة التيار للمنازل في مدة زمنية وجيزة

أشاد أهالي عدد من المنازل بمخطط 7 بالشرائع بمكة، بالدور الكبير الذي قامت به شركة الكهرباء بعد انفجار محطة الكهرباء التي تغذي منازلهم وانقطاع الكهرباء عنهم وسرعة إعادتها الى وضعها الطبيعي؛ وذلك بوجود فرق الطوارئ وقيامها بإصلاح واعادة الكهرباء للمنازل في مدة زمنية وجيزة.

كما وُجدت إحدى المحطات المتنقلة بجانب أحد المنازل المتضررة من احتراق المحطة وقامت بتغذية المنزل بالكهرباء لحين إعادة حفر وإخراج الكيبل الأرضي الذي اتضح أنه احترق بالكامل نتيجة الانفجار الذي وقع أمس، كما أخمدت فرق الدفاع المدني إحدى محطات الكهرباء بالقرب من مقبرة الشهداء بعد اشتعالها دون وقوع إصابات.

يُذكر أن العاصمة المقدّسة شهدت، أمس، موجة أمطار متوسطة إلى غزيرة شملت أغلب أحيائها وصاحبها سقوط حبات من البَرَد.