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"عايز ابقى مشهور".. تفاصيل اعترافات المتهم بادعاء الإصابة بالسرطان في كفر الشيخ

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"عايز ابقى مشهور".. تفاصيل اعترافات المتهم بادعاء الإصابة بالسرطان في كفر الشيخ "عايز ابقى مشهور".. تفاصيل اعترافات المتهم بادعاء الإصابة بالسرطان في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

10:28 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أدلى المتهم بادعاء الإصابة بمرض السرطان بدسوق في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، باعترافات تفصيلية أمام المستشار يحيى السقعان، رئيس نيابة دسوق، حول ظروف وملابسات الواقعة.

وأكد المتهم أنه ارتكب الواقعة، من أجل الشهرة، والترند فقط، وليس لاستعطاف المواطنين، وفاعلي الخير لجمع تبرعات، مؤكدًا أنه نجح في فعل ذلك طيلة 4 سنوات، واستطاع تحقيق هدفه.

ونفى في اعترافاته تلقي تبرعات من المواطنين، أو التحصل على مبالغ مالية من أي جهة، وأنه لا يوجد دليل على فعل ذلك.

وفي السياق كشفت التحقيقات، أن المتهم تقدم ببلاغات ضد 7 مواطنين اتهمهم فيها بالتشهير به على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وجاء ذلك عقب كتابة بعض أعضاء مجموعة يطلقون على أنفسهم "محاربي السرطان" تدوينات تكشف حقيقة مرضه.

ووجهت النيابة للشاب تهم إذاعة أخبار كاذبة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي، واستخدام وسائل الاتصالات في غير الغرض المخصص لها.

كما أمر رئيس النيابة، بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات، واستئناف التحقيقات معه، عقب ورود التحريات، وطلب تحريات فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وكان العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، تلقى بلاغين من حنان محمد العزب، 54 عامًا، موظفة بالتضامن الاجتماعي، وهند أسامة عجور، 35 عامًا، أخصائية تخاطب، وتقيمان بمدينة دسوق، ضد "محمد.ق"، 20 عامًا، يتهمانه بإيهامهما بأنه من مرضى السرطان، لتسهيل جمعه تبرعات مالية.

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