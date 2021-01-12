عمدة واشنطن يحثّ المواطنين على عدم زيارة العاصمة يوم التنصيب

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قال: ندعوهم للمشاركة بشكل افتراضي عبر الإنترنت.. في 20 يناير

حث عمدة واشنطن موريل باوزر في بيان مشترك مع حكام ولايتي ماريلاند وفرجينيا المجاورتين، الأمريكيين على عدم زيارة العاصمة يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن ومتابعة الحفل عبر الإنترنت.

وجاء في بيان نُشر على الموقع الرسمي لرئيس بلدية العاصمة الأمريكية: "في 20 يناير، سيكون هناك انتقال للسلطة، وسوف نتعاون مع بعضنا ومع شركائنا في الحكومة الفيدرالية لضمان الأمن في منطقة العاصمة. ونظرًا للظروف الفريدة التي أحاطت بالتنصيب التاسع والخمسين للرئيس، بما في ذلك التمرد الوحشي الذي وقع الأسبوع الماضي ووباء COVID-19 الفتاك المستمر؛ فإننا نتخذ خطوات وإجراءات لحث الأمريكيين على عدم القدوم إلى واشنطن؛ ولكن ندعوهم للمشاركة بشكل افتراضي عبر الإنترنت".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية واشنطن وفق "روسيا اليوم".

يُذكر أنه في الـ6 من يناير الجاري، وهو اليوم الذي كان من المقرر أن يوافق فيه الكونجرس على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة ويعلن رسميًّا فوز الديمقراطي جو بايدن؛ اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول. وإثر ذلك تَوَقّف عمل الكونجرس لعدة ساعات، وتم إجلاء أعضائه، وكذلك نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، رئيس مجلس الشيوخ. وأسفرت أعمال الشغب التي اندلعت داخل المبنى، عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص.عمدة واشنطن موريل باوزر