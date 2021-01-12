محايل.. إصلاح ثقب في اثني عشر مريض بالمنظار و"دون شق جراحي"

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كان يعاني فقدان وعي وآلامًا شديدة بالبطن ويكمل الخطة العلاجية بشكل جيد

نجح فريق طبي في مستشفى محايل العام، في إجراء عملية عاجلة لمريض في العقد الثالث من العمر كان يعاني من فقدان للوعي مع آلام شديدة في منطقة البطن، وبعمل الفحوصات اللازمة تَقرر إجراء تدخّل جراحي بواسطة المنظار الجراحي لإصلاح ثقب في الاثني عشر.

هذا وقد تم إنجاز العملية دون الحاجة لإجراء شق جراحي للبطن، وتم الوصول إلى منطقة الثقب في الاثني عشر وإصلاحه بواسطة المنظار.

وانتهى التدخل الجراحي بنجاح -ولله الحمد- والمريض يكمل الخطة العلاجية بشكل جيد.فريق طبي