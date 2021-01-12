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أنهى ولايته قبل التنصيب.. موظف بخارجية أمريكا يغير سيرة الذاتية (صور)

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مصراوي Masrawy

09:31 ص الثلاثاء 12 يناير 2021

كتب- محمد صفوت

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن موظفًا ساخطًا بوزارة الخارجية الأمريكية على سياسة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ، غيّر السيرة الذاتية لترامب ونائبه مايك بنس، لينهي فترة حكم الأول مساء الاثنين قبل ٩ أيام من موعد تسليم السلطة المقرر له ٢٠ يناير الجاري.

وذكر دبلوماسيان لم يكشفا عن أسمائهما لموقع "بازفيد" يوم الاثنين أن التغييرات التي وقعت اليوم جاءت كرد فعل بعد تحريض ترامب على "تمرد" أدى لأعمال شغب في الكونجرس في ٦ يناير الجاري.

ووفقًا لبازفيد فإنه تم تغيير السيرة الذاتية للرئيس لتصبح "انتهت فترة ولاية دونالد ترامب في 2021-01-11 19:49:00" بينما تم تغيير السيرة الذاتية لمايك بنس لتنتهي ولايته في 2021-01-11 19:44:22" وتم تغيير الطابع الزمني على صفحة ترامب عدة مرات، قبل إزالة كلتا الصفحتين.

ولا يمكن الوصول حاليًا للسيرة الذاتية لترامب وبنس، بعد إلغاء صفحاتهما بالموقع لإجراء التغييرات اللازمة وإعادتهما كالسابق.

وقال دبلوماسيين إن مايك بومبيو وزير الخارجية، أمر بإجراء تحقيق داخلي في الأمر، بدءًا من المتدربين والموظفين الذين يغادرون وزارة الخارجية هذا الأسبوع قبل الانتقال إلى إدارة بايدن.

ويرى الدبلوماسيان أنه من الصعب التحقيق في الواقعة، نظرًا إلى العدد الهائل ممن لديهم حق الوصول الإداري إلى نظام إدارة المحتوى المستخدم في الموقع الرسمي لوزارة الخارجية.

ونفيا أن يكون ما حدث واقعة "اختراق إلكتروني" مؤكدين أنه من المستحيل اختراب الموقع.

قال أحد الدبلوماسيين إنه "نظام مغلق" "يكاد يكون من المستحيل اختراقه".

وكان عشرات الموظفين في الوزارة وقعوا على عريضة وبخت بومبيو لفشله في إصدار بيان يعترف خلاله بما لا يدع مجال للشك، فوز بايدن في الانتخابات.

هذا وأعلن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف، مساء الاثنين، أنه أصدر تعليماته للخدمة السرية الأمريكية لبدء عمليات حدث الأمن القومي الخاص لتنصيب الرئيس جو بايدن اعتبارًا من 13 يناير بدلاً من 19 يناير، حسبما ذكرت "سي إن إن" الأمريكية.

وقال وولف في بيان مساء الاثنين، إنه أصدر تعليماته بهذا الإجراء "في ضوء أحداث الأسبوع الماضي وتطور المشهد الأمني ​​الذي أدى إلى تبكير التنصيب" وأن قراره بناءا على "توصية" من مدير المخابرات السرية جيمس موراي.

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