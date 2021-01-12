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هزة ارتدادية بقوة 5 درجات في أعقاب زلزال اندونيسيا
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السبت 16 يناير 2021 06:57 صباحاً
حدث ليلاً| "الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة.. وتراجع كبير في إصابات كورونا
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السبت 16 يناير 2021 06:40 صباحاً
واشنطن توسع عقوباتها على قطاع المعادن الإيراني
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السبت 16 يناير 2021 06:40 صباحاً
لليوم الرابع.. البرازيل تسجل أكثر من ألف وفاة بكورونا
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السبت 16 يناير 2021 06:40 صباحاً
المكسيك تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
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السبت 16 يناير 2021 06:40 صباحاً
"فيسبوك" يحظر دعوات تنظيم أي فعالية قرب الكونغرس يوم تنصيب بايدن
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السبت 16 يناير 2021 06:40 صباحاً
إنقاذ قطة عالقة أعلى سطح عمارة سكنية ببني سويف
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السبت 16 يناير 2021 06:23 صباحاً
كوريا الجنوبية: تسجيل 580 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة
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السبت 16 يناير 2021 06:23 صباحاً
"بابا ظابط".. تفاصيل ضبط "القنصل " أخطر نصابي الجيزة بعد 30 سنة "تزوير"
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السبت 16 يناير 2021 06:23 صباحاً
مناقشة 4 اتفاقيات.. ننشر أجندة لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان اليوم
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السبت 16 يناير 2021 06:23 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
صبايا الخير | شاهد بالفيديو كيف يتم فك السحر والأعمال ؟؟
مصر
Al Nahar TV
الثلاثاء 12 يناير 2021 10:04 صباحاً
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