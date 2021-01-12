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هزة ارتدادية بقوة 5 درجات في أعقاب زلزال اندونيسيا
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السبت 16 يناير 2021 06:57 صباحاً
حدث ليلاً| "الأفريقى للتنمية" يمنح السيسي جائزة.. وتراجع كبير في إصابات كورونا
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السبت 16 يناير 2021 06:40 صباحاً
واشنطن توسع عقوباتها على قطاع المعادن الإيراني
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السبت 16 يناير 2021 06:40 صباحاً
لليوم الرابع.. البرازيل تسجل أكثر من ألف وفاة بكورونا
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السبت 16 يناير 2021 06:40 صباحاً
المكسيك تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
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السبت 16 يناير 2021 06:40 صباحاً
"فيسبوك" يحظر دعوات تنظيم أي فعالية قرب الكونغرس يوم تنصيب بايدن
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السبت 16 يناير 2021 06:40 صباحاً
إنقاذ قطة عالقة أعلى سطح عمارة سكنية ببني سويف
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السبت 16 يناير 2021 06:23 صباحاً
كوريا الجنوبية: تسجيل 580 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة
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السبت 16 يناير 2021 06:23 صباحاً
"بابا ظابط".. تفاصيل ضبط "القنصل " أخطر نصابي الجيزة بعد 30 سنة "تزوير"
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السبت 16 يناير 2021 06:23 صباحاً
مناقشة 4 اتفاقيات.. ننشر أجندة لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان اليوم
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السبت 16 يناير 2021 06:23 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
منبر مطلي بالذهب في حسينينة الزهراء بالعراق يثير رد فعل من الصدر ومطالبات بإزاته
أخبار العالم
BBC News عربي
الثلاثاء 12 يناير 2021 10:03 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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